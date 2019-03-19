Öğretmen ve Öğrencilerin 'Çanakkale Zaferi' Klibi Beğeni Topladı

Kaynak: DHA

SAMSUN'da, ortaokul öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla 'Çanakkale Bugün Toz ile Duman' türküsüne çektiği klip, ilgi gördü.Canik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Emrullah Efendi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, sözü ve müziği Esat Kabaklı'ya ait olan 'Çanakkale Bugün Toz ile Duman' türküsünü seslendirip, klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı.'ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU'Öğrencilerinde milli bilinci uyandırmak amacıyla klibi hazırladıklarını dile getiren okul müdürü Muammer Çalışıcı, "Müzik öğretmenimiz yardımıyla 15 gün önce çalışmalara başladık. Öğretmenlerimiz türküyü ezberlediler. Tek tek herkes kendi bölümünü seslendirdi. Kayıt işleminin ardından bir de türkü için klip çektik. Bir öğrencimiz de bize eşlik etti. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi.'AMACIMIZ BİR İZ BIRAKMAKTI'Müzik öğretmeni Göknur Mandıracı da "Amacımız bir iz bırakmaktı. Yaptığımız bu etkinliğin kalıcı olmasını istedik. Böyle de olacağını düşünüyoruz. Bu türkü de diğer türkülerimiz gibi çok değerli ve önemli. Bu türküde çok daha başka bir duygu olduğunu düşünüyorum, sözleri çok anlamlı ve çok güzel. Arkadaşlarımız da söylerken bu duyguyu çok güzel yaşadılar ve çok güzel hissettirdiler. Bu yüzden çok memnunuz" diye konuştu.'TÜRK MİLLETİ OLARAK ÇOK GÜZEL MODELİZ'Türküyü söylerken çok duygulandıklarını anlatan resim öğretmeni Süleyman Yıldırım ise "Önemli olan burada bu bilinci çocuklarımıza aşılamak. Biz bunu aşılamak için hem resimle hem müzikle bu işin içine girmeye çalışıyoruz ve çocuklarımız da bundan doğal olarak etkileniyor. Bizim dünyada model aramamıza gerek yok. Biz Türk milleti olarak çok güzel bir modeliz. Biz kendi ecdadımızın hakkını verebilirsek bizim çok güzel modellerimiz var" ifadelerini kullandı. - Samsun