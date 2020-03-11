Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi
MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi.
11.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:33
MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi. Video, izleyenlerden beğeni gördü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni gördü.
Kaynak: DHA
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