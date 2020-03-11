Menü
Haberler ›› Güncel ››Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi - Güncel

Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi

MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi.

11.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:33
Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi

MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi. Video, izleyenlerden beğeni gördü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni gördü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı