Öğretmen ve Velilerden Kızılay'a Kan Bağışı

Türkiye
'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki en önemli kuruluş olan Kızılay
'a kan bağışçısı desteği büyüyor. Barış Mahallesi
Muhtarı Özkan Ökdem ve Malazgirt
Ortaokulu yönetimi, öğretmen ve velilerinin işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Kampanya kapsamında, veliler, öğrenciler ve mahalle sakinlerine kan bağışı konusunda seminer verilerek, bilinçli ve düzenli kan bağışı yapılmasının önemi anlatıldı.
Türk Kızılay Adana
Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın da katılarak, kampanyayı düzenleyen muhtar ve okul yönetimine teşekkür ettiği kan bağışı etkinliğinde, bağışçılar insani bir sorumluluğu yerine getirmenin manevi huzurunu yaşadılar.
Kızılay'ın gezici kan toplama aracının okul bahçesinde konuşlandırılmasının ardından kan bağışı için sıraya giren hayırseverler arasında kadın velilerin çoğunlukta olması dikkati çekti,
Çocuklarını bırakıp merkeze gidemedikleri için bugüne kadar kan veremediklerini belirten kadın bağışçılar, Kızılay'a sunulan bu kolaylıktan dolayı teşekkür ettiler.
Bağışçılar ve kampanyanın tüm katılımcılarına aşure ikramını kendi elleriyle yapan Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Tüm bağışçılarınızı kutluyor ve bu görevi sürekli kılarak Kızılayımızın düzenli bağışçıları olmalarını temenni ediyorum" dedi.
Başkan Saygılı," Muhtarımıza, eğitim kadromuza özellikle de velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize bugün burada örnek davranış sergileyerek, model oldular. İnanıyorum ki; gelecekte bu değerli velilerimizin çocukları da ebeveynlerini örnek alarak insanlara yardım edeceklerdir" diye konuştu. - ADANA
Adana,Kızılay
Kaynak: İHA