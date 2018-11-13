Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığında düzenlenecek olan toplantıda eğitim fakültesi dekanları, bölüm başkanları ve akademisyenlerle buluşacak. Öğretmen yetiştirme programları YÖK'te masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk
, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığında düzenlenecek olan toplantıda Eğitim Fakültesi Dekanları, bölüm başkanları ve akademisyenlerle buluşacak. Yarın saat 13.30'da YÖK'te gerçekleştirilecek toplantıya, üniversitelerin eğitim fakültelerinin dekanlarının yanı sıra eğitim bilimleri enstitü müdürleri, ilgili bölüm başkanları ve öğretim üyeleri katılacak. Toplantıda, Türkiye
'nin eğitim odaklı strateji ve politikalarının Bakan Selçuk
tarafından ilgili akademik birim yöneticileriyle paylaşması, bu konuda üniversitelerin yöneticilerinin görüşlerinin alınması, geleceğe yönelik akademik süreç odaklı neler yapılabileceğinin etraflıca istişare edilmesi planlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye'deki eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde verilen eğitiminin niteliği ile bu fakültelerde bulunan öğretmen yetiştirme programları da ele alınacak. Toplantının başlangıcında gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç tarafından, MEB ile YÖK arasında öğretmen yetiştirmeye yönelik sürdürülen koordinasyon ve iş birliği kapsamında, "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü" imzalanacak. Toplantıya katılan dekanlar ve akademisyenler, toplantının sonunda yer alan soru-cevap ve görüş bölümünde Bakan Selçuk'a soru sorarak, görüş ve önerilerini iletebilecek.
(İHA)
Ziya Selçuk,Yükseköğretim Kurulu