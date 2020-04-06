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Öğretmenden duygu yüklü "Eğitim ve evde kal" mesajı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Fen Bilimleri Öğretmenliği yapan Deniz Tekneci Macit, yayınladığı duygu yüklü "Eğitim ve evde kal" mesajıyla büyük takdir topladı.

06.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:23
Öğretmenden duygu yüklü
Kütahya 'nın Emet ilçesinde Fen Bilimleri Öğretmenliği yapan Deniz Tekneci Macit, yayınladığı duygu yüklü "Eğitim ve evde kal" mesajıyla büyük takdir topladı.

Sosyal medyada sayısız kişi tarafından paylaşılan ve yorumlanan Fen Bilimleri Öğretmeni Deniz Tekneci Macit tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Kızım 12. sınıf ve YKS hazırlık öğrencisi. Pandemi kuşağına denk gelen ve mezuniyet töreni için elbise modelleri beğenirken, evde pasta keserek töreni canlı yayınla arkadaşlarıyla hepbirlikte evde parti düzenlemeyi hayal edenlerden. Az önce online dersteydiler. Öğretmeninin sesindeki coşku ve umut, diğer öğrencilerin seslerindeki burukluk ve isteklilik. Hem öğretmen, hem anne olarak sözün bittiği yerdeyim. Boğazımdaki düğümü şu an beni arasanız hıçkırmak dışında sesimi alamayacağınız haldeyim dersem belki tarif edebilirim. Kutsal meslek öğretmenlik. Salgın, afet dinlemeden çocukların hayallerine ışık olmak. Teşekkürler değerli meslektaşlarım. Hakkınız asla ödenemez. Kızım için hedef netleşti. Hayat kurtaranlara, milleti için kendini siper eden sağlık çalışanlarına katılmak istiyor. Hayırlısı olur inşallah. Pandemi belki de bilim yolunda güçlü nesiller oluşması için bir fırsattır bizler için. Üniversite sınavlarına ve LGS ye hazırlanan bütün öğrencilerimize ve onların geleceklerine ışık olan bütün öğretmenlere başarılar dilerim." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kütahya, Emet, Yaşam
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Haberler ›› Yaşam ››Öğretmenden duygu yüklü 'Eğitim ve evde kal' mesajı - Haberler

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