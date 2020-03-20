Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü - Haberler

Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla hazırladığı türküyü çocuklarıyla birlikte seslendirdi.

20.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:25
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla hazırladığı türküyü çocuklarıyla birlikte seslendirdi.
Adapazarı ilçesindeki evinde çocukları Ali Kağan (11) ve Zeynep Berra Gözüyukarı (9) ile kaleme aldıkları türküyü seslendiren Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini söyledi.
Türküde vatandaşlara da uyarılarda bulunarak gerek olmadıkça evlerde kalmaları çağrısında bulunduklarını anlatan Gözüyukarı, sürecin sağlıkla atlatılması temennisinde bulundu.
Gözüyukarı ailesinin bestelediği ve seslendirdiği türkünün dizeleri, "Hastanede acilde her zaman ve her yerde, Allah razı olsun sağlık çalışanından. Bizler evimizde sizler hastanede, bu aziz milletimiz her daim sizinle. Dışarıya çıkmayın virüsleri yaymayın, sağlıkçılarımızı sıkıntıya sokmayın." cümlelerinden oluşuyor. Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü
Etiketler : Sait Faik Abasıyanık, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde dezenfektan üretimine başlandı - Haber Yozgat'ta berber ve kuaförler 15 gün faaliyetlerini durdurdu - Haber Dışişleri Bakanlığı, Mali'de askeri kampa yapılan terör saldırısını kınadı - Haber Sağlık çalışanlarına portakal desteği - Haber MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler
Loading