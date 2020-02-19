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Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Gözeş (8), öğretmeninin kendisini arkadaşları ile konuştuğu için dövdüğünü söyledi.

19.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:52Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

GAZİANTEP'in ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Gözeş (8), öğretmeninin kendisini arkadaşları ile konuştuğu için dövdüğünü söyledi.

Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda, sözleşmeli öğretmenlik yapan Hatice K., iddiaya göre, eğitim verdiği ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerinin yüzlerine vurdu, bazı öğrencileri ise yere yatırıp kulağını çekti. Öğrencilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Hatice K. hakkında soruşturma açılarak, okulla ilişkisi kesildi.

ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU

Öğretmenin şiddet uyguladığı öğrencilerden Meryem Gözeş, yaşadıklarını anlattı. Küçük kız arkadaşıyla konuştuğu için şiddet gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenimiz bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu. Diğer arkadaşlarıma da yazı yazamadığı ve okuyamadığı derslerini yapmadıkları için vurdu" dedi.



Hatice Çarpar, Şehitkamil, Meryem, Güncel

Kaynak: DHA

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