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Öğretmeninden şiddet gören 8 yaşındaki öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ve yere yatırarak kulağını çektiği 8 yaşındaki Meryem Gözeş, öğretmeninin kendisine arkadaşıyla konuştuğu için şiddet uyguladığını söyledi.

19.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:05

Sözleşmeli öğretmen Hatice K.'nın görev yaptığı Gaziantep Batmazoğlu İlkokulu'nda dövdüğü 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Gözeş, arkadaşıyla konuştuğu için öğretmeninin dövdüğünü söyledi.

ÖĞRENCİLERİ TOKAT ATTI, YERE YATIRIP KULAKLARINI ÇEKTİ

Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda, sözleşmeli öğretmenlik yapan Hatice K., iddiaya göre, eğitim verdiği ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerinin yüzlerine vurdu, bazı öğrencileri ise yere yatırıp kulağını çekti. Öğrencilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Hatice K. hakkında soruşturma açılarak, okulla ilişkisi kesildi.

"ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU"

Öğretmenin şiddet uyguladığı öğrencilerden Meryem Gözeş, yaşadıklarını anlattı. Küçük kız arkadaşıyla konuştuğu için şiddet gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenimiz bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu. Diğer arkadaşlarıma da yazı yazamadığı ve okuyamadığı derslerini yapmadıkları için vurdu" dedi.

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çektiİlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Öğretmeninden şiddet gören 8 yaşındaki öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

Hatice Çarpar, Şehitkamil, Meryem, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (15)
DJ BORİS BREJCHA:YİNE KAPALI
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TÜH SANA:8 yaşında küçücük bir çocuğa vuracak kadar cani bir insanın meslekte ne işi olurki bunları alıp tımarhaneye atacaksın
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MAYAMMM:YEĞENİMİN SINIFI BİZZAT KENDİM KONUŞTUM ALDIĞIM CEVAP ÖĞRETMENLİĞİ SİZDEN Mİ ÖĞRENECEĞİM OLDU KONUŞMAYI DAHİ BİLMEYEN ÖĞRETMEN UMARIM BİR DAHA ÖĞRETMENLİK YAPAMAZSIN. HA BİDE Bİ ŞARKI ÖĞRETİYORMUŞ ÇOCUKLARA ÖĞRETMEN BUGUN KİMİ DÖVECEKKK Bİ DOKTORA GÖRÜNSEN GELECEĞİN İÇİN FAYDALI OLUR. . .
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ADMAN:Kendi cocuguna baska biri siddet uygulasa kendisi ne yapardi. Egerki ögretmenlik zor geliyorsa baska bir meslek sececeksin.
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TÜPÇÜ DAYI:öğretmenler çeneye geldimi maaş mevzusu oldumu makine gibiler susturamazsın, eğitim ver dedimmi hepsi çöp kaldır at hepsini boşa maaş veriyo devlet bunlara
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HÜSNE:allaha buyuk konusmayım ama benım kızıma yapmıs olsan sanırım senı yerlerde sururdum ögretmen olmusun ama hala cahıl bır pıslıksın yapamadıgın meslegı saygı duy bırak
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MEHMETKEMAL:Senin gibi düşünenler yüzüne öğrenciler öğretmenlerin tepesine çıkıyor. Saygı denen birşey kalmadı
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CCC:İnsanda; Allah korkusu, utanma, iman, vicdan, merhametten her hangibiri mutlaka olmalı.
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RACO:öğretmenlerer fazla yüz verirsen böyle tepene çıkarlar işte her sene binlercesini alırsan böyle olur öğretmende kalite kalmadıki her önüne gelen öğretmen oldu tam yatış yeri senenin yarısı tatil ama her ay tam maaş al otur ohh ne güzel memleket
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ANKARA:ALLAH SENİN BELANI VERSİN HAYSİYETSİZ
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