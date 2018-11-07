Öğretmene Okulda Silahlı Saldırı Anı Kamerada - İstanbul

Üsküdar
'da bir öğretmen, okulda tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Validei Atik Mahallesi Kartal
Baba Caddesi'nde bulunan Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Alparslan Aldırmaz ile bir öğrencinin yakını olduğu belirtilen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, öğrenci yakını, silahla öğretmeni bacağından yaraladı.
Yaralı Aldırmaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Okuldan çıkan öğrenciler, gazetecilere, "Öğretmenimizle veli arasında arasında bağrışmalar vardı. Silah sesini duyunca biz korkup saklandık. O arada öğretmenimiz bacağından yaralanmıştı, çok korktuk." diye konuştu.
Kartal,Üsküdar
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:28