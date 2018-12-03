Öğretmene Tokat Atan Veliye Hapis İstemi

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:53



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:53

Tuzla'da öğretmenler gününden bir gün önce öğretmene tokat atarak darp ettiği iddia edilen şüpheli hakkında, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Tuzla'da 23 Kasım 2018 tarihinde kız kardeşiyle öğretmenin makyaj yüzünden tartışması sonucu okula giderek öğretmene tokat atan Ferhat O. (20) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Şule Ülger'in Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı anlatıldı. Olay tarihinde öğretmenin nöbetçi olarak görev yaptığı sırada B.O. isimli öğrenciye makyajını silmesi için uyarıda bulunduğu belirtilirken, aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Öğretmenle arasında çıkan tartışma sonrasında B.O. isimli öğrencinin şüpheli Ferhat O'yu okula çağırdığı ve okula gelen şüphelinin öğretmene tokat attığı anlatıldı.1,5 yıla kadar hapsi istendiİddianamede şüpheli Ferhat Orhan'ın "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Olayın GeçmişiTuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde bulunan Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 23 Kasım'da nöbetçi öğretmen Şule Ülger, bir öğrenci velisi Ferhat O. tarafından darp edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Ferhat O. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Öte yandan, mahkeme, şüphelinin Yüz Temel Eser'de bulunan 100 kitabı olayın olduğu okulun öğrencilerine hediye etmesine ve haftada bir kere kitapları okuyup özetini çıkararak mahkemeye sunmasına karar vermişti. - İSTANBUL