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Öğretmenevleri, 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk." dedi.

03.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:18
Öğretmenevleri, 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk." dedi.
Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuya ait sosyal tesislerinin, sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açılması yönündeki talimatıyla ülke genelinde belirlenen öğretmenevlerini sağlıkçıların hizmetine sunduklarını belirtti.
Bakan Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk. Sağlığımız için canları pahasına ter döken sağlık çalışanlarımıza böylesi bir süreçte ev sahipliği yapıyor olmak eğitim ailemiz için onurdur." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sağılık çalışanlarını ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Selçuk, Güncel
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