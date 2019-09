Öğretmenevlerinden öğrencilere sıcak yemek uygulaması

Öğretmenevlerinden öğrencilere sıcak yemek uygulamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "12 öğretmenevimizden 340 okulumuzdaki öğrencilerimize her gün sıcak yemek veriliyor"VAN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van 'da pilot bir çalışma başlattıklarını belirterek, "12 öğretmenevimizden 340 okulumuzdaki öğrencilerimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi ve lezzeti konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.Dün akşam saatlerinde Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sabah Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda milletvekilleri, hayırsever iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Van ve ilçelerinde bugüne kadar eğitime katkı sunan hayırseverlere plaket veren Bakan Selçuk'a; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Osman Nuru Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de eşlik etti. Daha sonra Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendire ve Geliştirme' zirvesine katılan Bakan Selçuk, basına kapalı yapılan zirvenin ardından, hayata geçirilen uygulamayla öğretmenevlerinde yapılan yemeklerin pilot il seçilen Van Atatürk Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılması programına katıldı. Bakan Selçuk; okuldaki müze, proje ve müzik sınıflarını ziyaret edip, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Selçuk, öğrencilerin müzik eşliğinde söyledikleri şarkıları dinledikten sonra Vali Bilmez ile birlikte aşçı önlüklerini giyerek okulun pansiyonundaki yemekhanede kazanların başına geçip öğrencilere yemek dağıttı.Bakan Selçuk, tüm Türkiye'de, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini çok önemsediklerini söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmenevimizden, 340 okulumuzdaki öğrencilerimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi ve lezzeti konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerini, giderek kapsam genişleyen bir çalışmaya doğru da dönüşeceğini düşünüyoruz. Ben burada bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza, valimiz başta olmak üzere bütün emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmıyor. Aynı zamanda sevgi dağıtılıyor. Bu bakımdan da öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.Bakan Selçuk, ardından Van Valiliğinde düzenlenen ve okul müdürlerinin katıldığı 'İl Değerlendirme Toplantısına' katıldı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Bugün Van ilimizi arkadaşlarımızla beraber ziyaret ediyoruz. Bu ziyaret Van ilimizin eğitim kalitesinin göstergelerinin nasıl yükseltileceği, eğitim problemlerinin nasıl çözüm yollarının geliştirileceği konusunda bir ziyaret. Valimiz başta olmak üzere bütün yetkili arkadaşlarımızla hep beraber, burada Van'ın eğitimiyle alakalı meseleleri masaya yatırmak için bulunuyoruz. Bugün yaptığımız çeşitli toplantılar da bunun bir işareti olarak görülebilir. Hayırseverlerimizin şimdiye kadar yapmış olduğu bir takım hayırlardan dolayı kendilerine teşekkür etme fırsatımız oldu. İş dünyasından insanlarımızla birlikte değerlendirme yapma imkanımız oldu. Şehrimizin sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelip bazı değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah bundan sonraki kısımda da ilin eğitim haritasının, eğitim göstergelerinin değerlendirilmesi için yeni bir toplantı düzenleyeceğiz. Öğretmen ve okul müdürlerimizle bir araya geleceğiz. Bu arada üniversitemizde 2023 eğitim vizyonunun değerlendirilmesine ilişkin yapılan çok yararlı bir çalışmanın da içinde bulunup, bunu gerçekleştiren arkadaşlarla değerlendirme fırsatı bulduk. Ben bugüne kadar birçok il ziyaretinde bulundum. Diğer bütün illerimizde olduğu gibi Van'da da meseleleri yerinde görüp, akabinde çözüm yolları konusunda ortak fikir geliştirme, ortak kararlar alma imkanı bulduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk, valilikteki toplantının ardından Van Devlet Tiyatrosundaki 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Çalışmaları' ve AK Parti Van İl Başkanlığındaki toplantılara katılacak. Bakan Selçuk'un akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.