Haberler » 3. Sayfa » Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı

Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı

Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandıDİYARBAKIR - Diyyarbakır'da, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı.

25.10.2019 19:51
Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı
DİYARBAKIR - Diyyarbakır'da, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı.
Olay, önceki gün Süleyman Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre okulun görsel sanatlar öğretmeni Y.G., davranışlarından rahatsız olduğu öğrenciyi okul yönetimine bildirdi. Durumun öğrenci velisine ulaşmasının ardından çocukları ile okula gelen veli, kapıda öğretmen Y.G. ile karşılaştı. Öğretmen, sorunlu öğrencinin durumunu konuşmak için veli ve iki oğlunu odaya davet etti. Odaya gitmeyi kabul etmeyen veli ve iki oğlu, Y.G.'yi okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önünde darp etmeye başladı.
Öğretmenin darp edilmesi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan veli M.S.A., oğlu S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:18 Anne ve çocuğunun mahsur kaldığı yangında can pazarı kamerada
19:51 Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı
19:19 Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı
19:10 Onur Yaser Can davası karara bağlandı
19:08 Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı
18:43 Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı... O anlar kamerada
18:36 Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
25.10.2019 20:26:16