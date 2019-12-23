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Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı

Beden eğitimi öğretmeni, trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı sürücü tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı. Öğretmen hastanede tedavi altına alınırken kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

23.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:42

'da, beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici (45), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı sürücü tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı. Ekici, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Merkez Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle giderken, 'yol verme' nedeniyle başka sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

"BEN GALİBA ÖLECEĞİM"

Yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. Ekici ise bu sırada "Ben galiba öleceğim" diye sayıkladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, aracının plakasını belirlediği saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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