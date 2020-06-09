Öğretmenim yanı başımda projesi devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Öğretmenim yanı başında projesi ile öğrenciler evlerde çeşitli etkinlikler ile uygulamalı eğitim alıyor.

Öğretmenim yanı başımda projesi devam ediyor
09.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:14
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Öğretmenim yanı başında projesi ile öğrenciler evlerde çeşitli etkinlikler ile uygulamalı eğitim alıyor.

Korona virüs salgını sonrasında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların evlerinde sıkılmadan zaman geçirmesi için başlattığı Öğretmenim Yanı başında projesi ile öğrencilere evlerinde çeşitli uygulamalı eğitimler veriliyor. Öğretmenler öğrencileri birebir telekonferansla arayarak yapması gerekenleri aktarıyor. Velilere de çocukları için yapılması gerekenleri anlatan öğretmenler çocukların uygulamalı eğitimlerine destek veriyor. Uzun Mustafa İlkokulu anasınıfı öğrencileri de öğretmenim yanı başımda projesi dahilinde uygulamalı çeşitli eğitimler aldı. 3 boyutlu çalışmaların yanı sıra boyama ve benzeri çalışmalar yaparak öğrenmenin tadını çıkarttı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Düzce, Güncel, Haber

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