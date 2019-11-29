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Öğretmenin 9 yaşındaki kız öğrencisine kitap fırlattığı iddiası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 yaşındaki kız öğrenci, sınıf öğretmeninin fırlattığı ileri sürülen kitabın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

29.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:20Öğretmenin 9 yaşındaki kız öğrencisine kitap fırlattığı iddiası
'in Karabağlar ilçesinde 9 yaşındaki kız öğrenci, sınıf öğretmeninin fırlattığı ileri sürülen kitabın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
İddiaya göre, Mustafa Urcan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni G.B, 4. sınıf öğrencisi Sahra Saygılı'nın kitabını evde unutması üzerine kız öğrenciye kitap fırlattı.
Kitabın başına isabet ettiği öğrencinin sınıf arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi.
112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırmasına kaldırılan Saygılı'nın beyin tomografisi çekildi ve gözlem altına alındı.
Kız öğrencinin babası Hakan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenin, kızının kafasına kitabını evde unutması nedeniyle kitap fırlattığını öne sürerek, "Kızımın yüzünde kızartı var. Beyin tomografisi çekildi. Sonuçları bekliyoruz. Doktorlar 5-6 saat kadar travma olma durumuna karşın kontrol altında tutacaklar. Buraya gelirken ambulansta istifra etmiş ve aldığı darbeden dolayı baş dönmesi var." diye konuştu.
Öğretmenden şikayetçi olacaklarını ifade eden Saygılı, daha önce de öğrencilere şiddet uyguladığını, bazı velilerin çocuklarını okuldan aldığını öne sürdü.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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