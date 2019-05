Öğretmenin Darbedilmesi Protesto Edildi

Kaynak: AA

Çankırı'da, bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.Kucaklama Taşı'nda bir araya gelen öğretmenler, Türk bayrağı ile "Şiddete dur de", "Öğretmenine değer ver", "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı pankartlar taşıyarak Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, burada yaptığı konuşmada, öğretmenin darbedilmesini şiddetle kınadığını söyledi.Saldırıya maruz kalan öğretmene "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çakırcı, "Aybüke öğretmenlerimizi, Necmettin Yılmaz öğretmenlerimizi teröre şehit verdik. Maalesef vandalların, saldırganların saldırıları sonucu Ayhan öğretmenlerimizi de şehit verdik." dedi.Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi olarak şiddet olaylarının yaşanmaması için Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce destek kanunu olarak çıkarılması gerektiğini anlatan Ramazan Çakırcı, şunları kaydetti:"Böyle bir düzenleme olmazsa, şiddeti önleyici tedbirler almazsak bu saldırılar devam edecek görünüyor. Bu saldırıların önüne geçmemiz için mutlaka bu yasayı bir an önce hükümetin çıkarması gerekiyor. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi lazım. Disiplin yönetmeliğindeki aksaklıkların da bir an önce giderilmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşananların birçoğunun ana müsebbibi, disiplin yönetmeliğindeki aksaklıklardır."Grup adına basın açıklamasını okuyan Volkan Kavak da eğitimcileri hedef alan şiddet sarmalının her bakımdan hem üzücü hem de düşündürücü olduğuna dikkati çekti.Kim, hangi amaçla yaparsa yapsın şiddet saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Kavak, "Öğretmenlerimizin zaman zaman maruz kaldığı böyle saldırıların hüzünlü hatıraları hala yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştiriyor. İlgililerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından öğretmenler, yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.Yürüyüşe, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şube Başkanı Ahmet Dönmez, Türk Eğitim-Sen Çankırı Şube Başkanı İsmail Ayhan, Eğitim-İş Çankırı Şube Başkanı Murat Şamasas, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.