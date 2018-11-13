13 Kasım 2018 Salı 15:34



13 Kasım 2018 Salı 15:34

Öğretmenin fark etmesiyle ortaya çıkmıştı... Görme engelli anne baba ve iki çocuğu sıcak yuvalarına kavuşmak için gün sayıyorGörme engelli ailenin ev hayali gerçek olduİnşaata yardım eden yüzde 50 görme engelli baba Yaşar Özden: "Sıcak yuvamıza taşınacağız"KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinde bir öğretmenin fark etmesiyle ortaya çıkan aile dramının ardından görme engelli anne ve baba, 2 çocuğu ile birlikte hayırseverler tarafından yaptırılan evlerine taşınmak için gün sayıyor. Evin inşaatına yardım eden baba Yaşar Özden, "Sıcak yuvamıza taşınacağız" dedi. Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinde 9 yaşındaki Necati Özden'in okula beslenmesiz gitmesi üzerine durumu fark eden öğretmen Ayşe Burcu Ökmen, ailenin hayatını değiştirdi. Kötü koşullarda yaşan ailenin sesini duyuran Ökmen, hayırseverleri harekete geçirdi.Hayırseverlerinde yardımıyla 4 kişilik Özden ailesine, mahallede ev yaptırılıyor. Baba Yaşar Özden de, yüzde 50 görme engeline rağmen inşaattaki ustalara yardım ediyor.9 yaşındaki Necati Özden ve kardeşi 8 yaşındaki Mehmet Özmen de, yapımı devam eden evlerine gelerek, mutlu anlar yaşadı. Sıcak evlerine kavuşmak için sabırsızlandıkları gözlenen kardeşlerin mutlulukları gözlerinden okundu.Kepez Mahalle Muhtarı Bahri Gedikbaş, "Aile fakirdi. Anne yüzde 90 görme engelli, baba da yüzde 50 görme engellidir. Çocuklarımızın kaldığı ev çok kötü durumdaydı. Ayça öğretmenin durumu fark etmesi üzerine bizde buna öncülük ettik ve hayırseverlerden yardım topladık. Evin inşaatı devam ediyor. Ailenin sıcak bir yuvaya kavuşması için elimizden geleni yaptık" dedi.Baba Yaşar Özden de, "Allah yaptıranlardan razı olsun. Çocuklarım eski evde sıkıntı çekiyorlardı. Buraya geldikten sonra yüzümüz gülecek. Allah Ayça hocamızdan razı olsun. Eve taşınacağımız için heyecanlıyız. Allah'ın izniyle sıcak yuvamıza kavuşacağız" şeklinde konuştu.