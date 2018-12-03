Öğretmenin Katil Zanlılarına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20

Antalya'da parasını ve cep telefonunu gasbedip boğarak öldürdükleri sınıf öğretmenini falezlerden attıkları iddia edilen iki sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15'er yıl hapis cezası verildi.Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Musa Gülbahar, Caner Demirci ve taraf avukatları katıldı.Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz oldukları savunarak beraatlerini istedi.Mahkeme heyeti, sanıklara "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 15'er yıl hapis cezası verdi.Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki falezlerde 13 Mayıs'ta sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cesedi bulunmuştu. Falezlerden düştüğü sanılan Kahraman'ın otopside boğma ve darp sonucu öldüğü saptanmış, katil zanlıları Musa Gülbahar pansiyonda, arkadaşı Caner Demirci ise bir eğlence mekanında gözaltına alınmıştı.Parasını ve cep telefonunu gasbedip boğarak öldürdükleri sınıf öğretmenini falezlerden attıkları iddia edilen şüpheliler tutuklanmış, mahkemedeki ifadelerinde birbirlerini suçlamıştı.