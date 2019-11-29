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Öğretmenin kız öğrencisine kitap fırlattığı iddialarına diğer velilerden tepki

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 yaşındaki kız öğrenciye kitap fırlattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan çok sayıda veli, öğretmene destek verdi.

29.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:18
'in Karabağlar ilçesinde 9 yaşındaki kız öğrenciye kitap fırlattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan çok sayıda veli, öğretmene destek verdi.
Mustafa Urcan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni G.B, 4. sınıf öğrencisi S.S'ye kitap fırlatarak hastaneye kaldırılmasına neden olduğu iddiaları ve ailenin şikayeti üzerine karakola ifade vermeye geldi.
Olayı öğrenen çok sayıda veli de iddialara inanmadıklarını ve öğretmenlerinin böyle bir şey yapmayacağını belirterek, G.B'ye destek için karakola geldi.
Burada gazetecilere açıklama yapan velilerden Nilhan Dağdelen, öğretmenlerinden memnun olduklarını ve kendisine iftira atıldığını savundu.
Öğretmenlerinin daha önce de iftiraya uğradığını öne süren Dağdelen, "Kendisi öğretmenliğinde çok çok iyi, çocuklara karşı tutumu gayet iyi olan bir öğretmen. Ben semt değişikliği yapmama rağmen çok uzak bir noktadan çocuğumu sadece öğretmeninden ayırmamak için her gün okula getiriyorum. Sınıftaki 2 veli ile ilkokuldan beri uğraşıyoruz. Onların iftiraları sonucu öğretmenimiz böyle bir durumla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.
Velilerden Ekrem Gültekin de olayın gerçek dışı olduğunu düşündüklerini, oğlunun ağlayarak "öğretmenime saldırdılar" diye kendisini aradığını aktardı.
Öğretmenlerinin hiçbir öğrenciyi darbetmeyeceğini belirten Gültekin, "Biz 4 yıldır beraberiz. Herhangi bir aksiliğini, ters durumunu görmedik. Biz öğretmenimizin arkasındayız ve destekçisiyiz. Onun zararsız bir insan olduğundan eminiz." dedi.
Olay
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 yaşındaki kız öğrenci, sınıf öğretmeninin fırlattığı ileri sürülen kitabın başına isabet etmesi sonucu yaralanmış ve rapor almış, öğrencinin ailesi öğretmenden şikayetçi olmuştu.
Öğretmenin kız öğrencisine kitap fırlattığı iddialarına diğer velilerden tepki

İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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