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Öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı öğrenci, toprağa verildi

BARTIN'da okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken, öğretmenin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ömer Yiğit Bayraktar (14), toprağa verildi.

04.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:42Öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı öğrenci, toprağa verildi

BARTIN'da okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken, öğretmenin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ömer Yiğit Bayraktar (14), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bartın- Kozcağız yolunda meydana geldi. Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar, servisten inip, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada edebiyat öğretmeni Emrah E. (33) yönetimindeki otomobil, Bayraktar'a çarptı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Yiğit Bayraktar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ömer Yiğit Bayraktar'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Sütlüce köyündeki evinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, baba Hamza Bayraktar gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra köy camiine getirildi. Hamza Bayraktar oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ömer Yiğit Bayraktar, gözyaşları arasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan edebiyat öğretmeni Emrah E. bugün adliyeye sevk edilecek.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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