Haberler » Güncel » Öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı öğrenci, toprağa verildi - Haber

Öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı öğrenci, toprağa verildi

BARTIN'da okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken, öğretmenin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ömer Yiğit Bayraktar (14), toprağa verildi.

04.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:35Öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı öğrenci, toprağa verildi

BARTIN'da okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken, öğretmenin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ömer Yiğit Bayraktar (14), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bartın- Kozcağız yolunda meydana geldi. Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar, servisten inip, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada edebiyat öğretmeni Emrah E. (33) yönetimindeki otomobil, Bayraktar'a çarptı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Yiğit Bayraktar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ömer Yiğit Bayraktar'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Sütlüce köyündeki evinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, baba Hamza Bayraktar gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra köy camiine getirildi. Hamza Bayraktar oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ömer Yiğit Bayraktar, gözyaşları arasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan edebiyat öğretmeni Emrah E. bugün adliyeye sevk edilecek.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12 TARKAN'IN HAYATINI KAYBEDEN KUZENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haber
17:12 İSTANBUL -EMNİYETTEN ÇAKARLI ARAÇ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN BURAK YILMAZ İÇİN AÇIKLAMA - Haber
17:08 Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu - Haber
17:08 Öğrencilere çorba ikramı - Haber
17:08 Şahinbey'den Mavikent Mahallesi'ne yeni park - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı
4.12.2019 17:16:32