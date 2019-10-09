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Öğretmenin oltasına kırlangıç balığı takıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğretmenin oltasına bir kliloya yakın kırlangıç balığı takıldı.

09.10.2019 14:48Öğretmenin oltasına kırlangıç balığı takıldı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğretmenin oltasına bir kliloya yakın kırlangıç balığı takıldı.

Balık tutkunu olan Biyololoji öğretmeni Mehmet Macit, Gömeç açıklarında avlandığını ve bu balığın bölgede çok az rastlanan türden nadir çıktığını kendisinin oltasına da ilk kez takıldığını söyledi. Bölgede son yıllarda farklı tür ve cinslerdeki balıklarında gözükmeye başladığını dikkat çeken Macit, kendisinin yemediğini, ancak arkadaşlarının çorbasının güzel olduğunu ifade ederek, onlara verdiğini söyledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Gömeç, Güncel

Kaynak: İHA

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