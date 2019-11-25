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Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti

(MALATYA)Öğretmenin platonik aşkı olaylı bittiMALATYA - Malatya'da bir baba, öğretmen olan kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı öğretmenin aracına kurşun yağdırdı.

25.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:01
(MALATYA)Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
MALATYA - 'da bir baba, öğretmen olan kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı öğretmenin aracına kurşun yağdırdı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'da özel bir lisede öğretmen olan Y. C., iddiaya göre bir kurumda öğretmenlik yapan meslektaşına plotonik aşk besledi. Bu durumdan rahatsız olan bayan öğretmen ise durumu ailesine söyledi.
Bunun üzerine genç kızın babası Z. K., Y. C.'yi arayarak kızını bir daha rahatsız etmemesini söyledi. Ancak iddiaya göre çıkan tartışma üzerine öğretmen Y. C. aracıyla plotonik aşk yaşadığı öğretmenin evine gelerek sokak üzerindeki Z. K.' nin park halindeki aracına çarptı.
Y. C.'nin kendisine zarar vereceği düşüncesine kapılan genç kızın babası Z. K. ise yanında bulunan pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
bana Z. K.'yı gözaltına alırken, açılan ateşten yara almadan kurtulan Y. C.'de gözaltına alındı. Polis ekipler olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş tüfek kartuşu bulurken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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