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"Öğretmenin Sesi" sosyal medyada büyük beğeni topladı

"Öğretmenin Sesi" sosyal medyada büyük beğeni topladı İzmirli öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü' için özel klipİZMİR - İzmir'de yaşayan öğretmenler tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan "Öğretmenin Sesi" klibi sosyal medyada ilgi çekti.

23.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:46
"Öğretmenin Sesi" sosyal medyada büyük beğeni topladı
İzmirli öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü' için özel klip
İZMİR - İzmir'de yaşayan öğretmenler tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan "Öğretmenin Sesi" klibi sosyal medyada ilgi çekti.
24 Kasım Öğretmenler Günü için İzmir'de öğretmenler tarafından anlamlı bir klip hazırlandı. Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu'nun üstlendiği, söz ve müziğin Çağdaş Sevinç'e ait olan "Öğretmenin Sesi" isimli klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte yer aldığı klip, veliler ve öğrencilerden çok sayıda yorum aldı.
Söz ve müziği öğretmenlere ait olan ve paylaşılan klip, bütün öğretmenlere armağan edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak klip için teşekkür etti.

İzmir, Genel

Kaynak: İHA


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