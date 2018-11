Öğretmenine şiddet uygulayan öğrenciye, sendikalar tepki gösterdi

23 Kasım 2018 Cuma 00:08



Öğretmenine şiddet uygulayan öğrenciye, sendikalar tepki gösterdiÖğretmenine fiziki şiddet uygulayan öğrenciye, arkadaşları ve sendikalar tepki gösterdiKASTAMONU - Kastamonu 'da eğitim veren 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki bir öğrencinin, öğretmene şiddet uygulaması eğitim sendikalarını ayaklandırdı. Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş'in Kastamonu Şube Başkanları ve sendika üyeleri, okul önünde yağmur altında öğretmene karşı yapılan şiddete tepki gösterdiler. 24 Kasım Öğretmenler Gününe sayılı günler kala Kastamonu'da öğretmenine şiddet uygulayan liseli bir öğrenci, okul arkadaşları, öğretmenleri ve sendikalar tarafından kınandı.Bu kapsamda 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan kalabalık grup adına ortak basın bildirisini okuyan Eğitim-İş Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Tevfik Bal, "10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapmakta olan bir öğretmen arkadaşımız, Pazartesi günü okul içinde bir öğrencinin fiziki saldırısına uğrayarak darp edildi. Çevrede bulunan öğretmen arkadaşların ve öğrencilerin müdahale etmelerine rağmen saldırganın elinden zorlukla kurtarıldı. Güzide bir okulumuzda meydana gelen bu vahim olay hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Okulumuzda görev yapmakta olan öğretmen arkadaşlarımız yaşanan saldırı nedeniyle büyük bir moral bozukluğu içerisindedirler. Bizler, eğitim ve bilim iş kolunda örgütlü bulunan sendikaların Kastamonu şubeleri olarak bu vahim olay karşısında dayanışma bilinci ve sorumluluğu içinde okulumuzu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve her zaman yanlarında olacağımızı belirttik. Bu türden vahim olayların bir daha yaşanmaması için el birliğiyle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi."Öretmenlerimiz, gençlerimiz için çaba sarf etmektedirler"Bal, "Son yıllarda okullarımızda öğretmenlerimize yönelik öğrenci, veli ya da öğrenci yakını kaynaklı şiddet olaylarında ciddi bir tırmanış olduğu herkes tarafından gözlenebilmektedir. Ancak ne var ki bu olaylar kamuoyuna yeterince yansıtılmamaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle haklarında övgü dolu sözler sarf edilen öğretmenler ne yazık ki yıllarca sistemli olarak itibarsızlaştırılmışlar, artık iyice kangren haline gelmiş olan eğitim sistemimizdeki sorunların biricik sorumlusu ve kurbanı durumuna düşürülmüşlerdir. Oysa öğretmenlerimiz, geleceğimizi temsil eden ve kendilerine emanet edilen çocuk ve gençlerimizin iyi yetişmesi, iyi ve donanımlı birer insan olarak toplum hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla her türlü sorunlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Bakanlıkça atılan yanlış adımlar sonucunda ortaya çıkan aksaklıkların da faturası öğretmenlere kesilmekte, öğretmenler veli ve öğrencilerle karşı karşıya getirilmektedir. Öyle bir ortam oluşmuştur ki pek çok okulumuzda öğretmenlerimiz her an bir olay yaşanabileceği tedirginliği içerisinde düşük motivasyonla görev yapmaktadırlar. Böyle bir ortamın kimseye bir yararı yoktur. Artık yeter! Öğretmenler günah keçisi değildir! Öğretmenlere yönelik her türlü şiddet durdurulmalıdır" şeklinde konuştu."Olayı kınıyor, bir daha benzeri olayların yaşanmamasını diliyoruz"Okullarda ve okul çevrelerinde tam bir güvenlik sağlanması gerektiğine dikkat çeken Bal, "Okullarımız öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için güvenli yerler olmalıdır. Şiddet olaylarında, suç, yapanın yanında kar kalmamalıdır! Bizler şiddet mağduru olan bütün öğretmenlerimizin yanındayız. Öğretmenlerimiz ve bütün eğitim çalışanlarımız yalnız değildir. Bütün amacı eğitim almak olan sevgili öğrencilerimiz de yalnız değildir. 10 Aralık Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan bu şiddet olayını kınıyor, bir daha benzeri olayların yaşanmamasını diliyoruz. Adli makamları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü de bu olayı bu olayı idari ve adli yönden araştırıp soruşturmaya, adaletli davranmaya, mağduriyeti gidermeye davet ediyoruz. Türk Eğitim Sen Eğitim Sen , Eğitim-İş ve Eğitim Bir Sen Kastamonu şubeleri olarak bu olayın takipçisi olacağız. Bir daha benzeri olayların yaşanmaması dileğiyle, başta şiddete maruz kalan arkadaşımız ve okulda görev yapan meslektaşlarımıza ve bütün eğitimcilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.Ortak basın bildirisinin okunmasının ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.