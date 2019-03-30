Öğretmenine Verdiği Kazanma Sözünü Tutamayan Ayşe Şaran, Pistte Ağladı

Türkiye Atletizm Federasyonunun Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında Erzurum'da düzenlenen grup yarışmalarında öğretmenine verdiği kazanma sözünü tutamayan ortaokul öğrencisi Ayşe Şaran, pistte hüngür hüngür ağladı. Yarışmalara katılan antrenör ve görevliler kendini yere atan öğrenciyi güçlükle sakinleştirebildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kampüsü'nde yapılan minikler ve yıldızlar grup yarışmalarına Erzurum'un yanı sıra Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'dan 150 sprocu katıldı. Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda öğrenciler dereceye girebilmek için büyük efor sarf etti. Pistte koşan sporculara, arkadaşları ve antrenörleri de parkur dışından seslenerek destek oldu. Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Doğruyol Şehit Astsubay Tuncay Güneş Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ayşe Şaran, takım arkadaşları ile birlikte 2 bin metre koşarak okulunu temsil etti. Şaran, ferdi olarak ilk 10'a giremediği için takımı üçüncü oldu ve Türkiye şampiyonasına katılmayı kıl payı kaçırdı. Ayşe Şaran, yarışın sonunda kötü performansı nedeniyle hüngür hüngür ağlayıp, kendini yere atmaya başladı. Görevliler ve antrenörler, genç kızı güçlükle sakinleştirdi.

Beden eğitimi öğretmenine verdiği sözü yerine getiremediği için çok üzgün olduğunu söyleyen Şaran, "Öğretmenime 'kazanacağım' dedim ama yapamadım. Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum. İyi koşabilsem takım ikinci olacak ve Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaktık" diye konuştu.

Atletizm İl Temsilcisi Beden Eğitimi Öğretmeni Fesih Doğan, "Atletizm Geliştirme Projesi'ne federasyonumuz üzerinde çok fazla durduğu bir dal. Buradaki amaç, küçük yaştaki çocuklarımızın hem spora kazandırılması, hem de yetenekli sporcuların bulunup atletizm camiasına sürekli olarak başarılı bir şekilde devam ettirilmesi. Bölge yarışmasına 5 il katıldı. Burada dereceye girecek olan iller, Sakarya'da finallerde gurubumuzu temsil edecekler. Hava şartları fazla iyi değildi. Ama krosun zaten özelliği, doğada zorlu mücadeleye dayanan bir yarışma türü. O yüzden kros yarışmaları bu şekilde yapılıyor" dedi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.