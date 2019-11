Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında (2)

ÖĞRETMENİN AİLESİ DURUŞMADA

Kocaeli'de öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.Ç. (17) ve avukatı ile Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu, ağabeyleri İbrahim Kuyucu, Metin Kuyucu, ablası Gülser Yılmaz ve ailenin avukatı Murat Altun katıldı. Duruşmada söz alan Kuyucu ailesi bireyleri, şikayetçi olduklarını söyledi. Basına kapalı duruşmada ilk olarak F.Ç. hakkında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi ile tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla 18 ve 24 yıl arasında cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame okundu. Daha sonra sanık F.Ç., savunmasını yaptı. F.Ç.'nin, savunmasında, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun odasına geldikten sonra aralarındaki konuşmanın tartışmaya dönüştüğünü ardından kendisini kaybettiğini ve neler olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olay öncesi psikolojik tedavi görmediğini ve ilaç kullanmadığını belirten F.Ç.'nin, "Keşke kullansaydım da gitseydim. Bu olaydan sonra psikolojik tedavi görmeye başladım. Halen tedavi görüyorum" dediği öğrenildi.

OLAYDAN SONRA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLAMIŞ

Duruşmada söz verilen F.Ç.'nin avukatının ise "Bize göre bir kişinin disiplin cezası alması nedeni ile bir yöneticiyi, idareciyi öldürmesi mantıkla açıklanabilecek bir olay değildir. Eğer böyle bir şey olsa Türkiye'de yönetici kalmazdı. Farklı bir şeylerin olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme aşamasına yaklaşıldığı süreçte maktulün kendisini aşağıladığını ve vurduğunu söyledi. Ancak yine de normal bir insanın disiplin cezası aldığı için bir öğretmeni bıçakla öldürmesi mantıkla açıklanamaz. Zaten F.Ç. tutuklandıktan sonra cezaevindeyken Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Halen de görmektedir" dediği öğrenildi.

DİSİPLİN CEZALARI ALMIŞ

Duruşmada Necmeddin Kuyucu'nun mesai arkadaşı olan öğretmenler de tanık olarak dinlendi. Olay anını görmediklerini söyleyen tanık öğretmenler, sanık F.Ç.'nin olay öncesinde de çok sayıda disiplin cezası aldığını söyledi.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Mahkeme heyeti, F.Ç.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ve cezai ehliyetine etkisi yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine, sanığın hastanede tedavi görüp görmediği yönünde evrakın istenmesine ve suçun ağırlığı göz önüne alınarak, tutuklu yargılamanın devamına karar verip, duruşmayı 25 Şubat 2020'ye erteledi.

AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası açıklama yapan Kuyucu ailesinin avukatı Murat Altun, şunları söyledi:

"Duruşma kapalı olduğu için rutin bir işlemle devam etti. Çocuğun yaşı küçük olduğu için duruşmanın kapalı olması yasal zorunluluk. Ondan dolayı kapalı gerçekleşti duruşma. İddianamede istenen duruşma şu, nitelikli öldürme. Yani tasarlayarak ve kamu görevlisini görevinden dolayı öldürme suçundan cezalandırılması istemli şekilde suça sürüklenen çocuğun, bir dava açıldı. İddianamedeki talep bu doğrultuda. Yani nitelikli adam öldürme, cezalandırma istemi bu yönde. Duruşma 25 Şubat'a ertelendi. Ertelenme sebeplerinden bir tanesi suça sürüklenen çocuğun ceza ehliyetinin olup olmaması yönünde rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevki kararı. Bir diğer gerekçe de bir kısım eksiklikler yönünden bilirkişi raporlarının aldırılması sebebiyle bir erteleme gerçekleşti. Çocuğun cezai ehliyeti olup olmadığı noktasında bir sorgulama gereği hissetti mahkeme. Bu yönde bir ara karar oluştu. Suçu en başından beri kabul ediyor aslında yani sübutla ilgili bir problem yok. Fiil ve faille ilgili bizce bir sorun yok. Burada aslında temel gaye maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Yani 'Neden?' sorusunun tam anlamıyla açığa çıkarılması. Mahkemenin de yargılama esnasında özellikle cevabını bulmaya çalıştığı soru bu. Biz de bu noktada katkı sağlayabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Murat Altun, sanığın 18 ile 24 yıl arasında hapis cezasıyla yargılandığını belirterek, "Açıkçası savunma amaçlı birtakım şeyler söyledi ama her savunma doğru ya da her savunma yanlıştır demek çok yanlış olmaz. Taraf olmam hasebiyle de o savunmayı şu anda, burada bir şekilde değerlendirmem ya da doğru veya yanlış demem de mesleki açıdan çok etik olmaz. İstenen maddenin cezai karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Ancak suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğu için fail cezasının miktarı 18 yıl ile 24 yıl arası. Dolayısıyla burada yargılandığı suçun her ne kadar cezai karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olsa da bu yaş küçüklüğü sebebiyle 18 yıl ve 24 yıl arası bir ceza istemiyle yargılanıyor" dedi.