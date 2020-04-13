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Öğretmeniyle görüntülü görüşen Gülfem'in gözyaşları

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 3'üncü sınıf öğrencisi Gülfem Ercan (9), öğretmeni Azize Yıldızgörer ile internet üzerinden görüntülü görüşünce duygulanıp, gözyaşı döktü.

13.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:20
Öğretmeniyle görüntülü görüşen Gülfem'in gözyaşları
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 3'üncü sınıf öğrencisi Gülfem Ercan (9), öğretmeni Azize Yıldızgörer ile internet üzerinden görüntülü görüşünce duygulanıp, gözyaşı döktü. Ercan, "Öğretmenimi, arkadaşlarımı, derslerimi çok özledim" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitime başlayan, Koç İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Gülfem Ercan, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının özlemini yaşıyor. Cep telefonu ile internetten öğrencileriyle bağlantı kuran, 3/L'nin sınıf öğretmeni Azize Yıldızgörer, Gülfem Ercan ile duygusal anlar yaşadı. Görüntülü görüşme sırasında "Sizi gördükçe üzülüyorum" diyen Gülfem'i, öğretmeni teselli etmeye çalıştı.

Gözyaşı döken Gülfem Ercan, "Öğretmenimi çok özledim. Derslerimi çok özledim. Arkadaşlarımı özledim. Öğretmenimle telefonda görüşüyorum. Onu görünce ağlıyorum. Onu çok özlüyorum" diye konuştu.

Küçük kızın sınıf öğretmeni Azize Yıldızgörer ise "Bakanlığımızın aldığı kararla biz uzaktan eğitime geçtik. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden öğrencilerimle iletişime geçtiğimde Gülfem bir anda karşıma geldi. O an elimde olmadan ikimizin de duygusal anına tanık olduk. O an kendimi çok kötü hissettim. Durumu toparlamam gerekiyordu. Bunun geçici bir durum olduğunu, uzaktan eğitimin tatil olmadığını dile getirdim. Bu kapsamda inşallah sınıfımızda yüz yüze canlı şekilde beraber bir araya geleceğimizi söyledim" dedi.


- Şırnak

Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Şırnak, Güncel
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