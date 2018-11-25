Öğretmenler Adilcevaz İçin Klip Çekti

25 Kasım 2018 Pazar 12:51



25 Kasım 2018 Pazar 12:51

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla klip çekti."Adilcevaz için Çal" sloganıyla bir araya gelen öğretmenler, hazırladıkları kliple ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine yer verdi.Klibi hazırlayan müzik öğretmeni Doğan Bozarslan, projeyi yerel imkanlarla hayata geçirdiklerini belirterek, projeye destek olan öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise ilçenin tanıtımının yapıldığı klibi hazırlayan öğretmenleri tebrik ederek, "Büyük emekler harcanarak güzel bir proje ortaya çıkarılmış. Bu klip ile ilçemizin tanıtımın daha iyi yapılacağı kanaatindeyim. Emeklerinden dolayı müzik öğretmenimiz Doğan Bozarslan'a ve diğer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.