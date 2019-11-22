Haberler » Güncel » Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor - Haber

Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa yapılan "Ara Tatil" dönemini fırsata çeviren öğretmenler çeşitlik etkinlikler ile bir araya geldi.

22.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:47Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa yapılan "Ara Tatil" dönemini fırsata çeviren öğretmenler çeşitlik etkinlikler ile bir araya geldi.

'da, öğretmenlerden oluşan, Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Ekibi (MESSE) ile Oryantiring İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği seminer ve yarışma yoğun ilgi gördü.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, ara tatil dönemlerinde bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Bu etkinlikle amacın, öğretmenlerimizin sivil savunma ve oryantiring konularında farkındalıklarını artırmak olduğunu belirten Tosunoğlu, "Amacımız hem sivil savunmanın önemini, hem de oryantiring'in önemini farkındalık oluşturarak ortaya çıkarmaktı. Bu etkinlikler daha geniş kapsamlı şekilde yapılmaya devam edecek katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gazipaşa İlkokulu Öğretmenleri ve 24 Kasım Anaokulu Öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte dereceye girenlere madalya ve katılım sertifikası verildi. - GİRESUN

Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:08 Kocaeli'de Necmeddin öğretmeni öldüren öğrenci hakim karşısında
16:08 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Başkan Fadıloğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı
16:01 Akyüz: "Kadının hamurunda üretmek var"
16:01 Çukurca Belediyesinden taziye evi
15:43 Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 16:08:53