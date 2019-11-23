Öğretmenler, ara tatilde okulun bahçe duvarını renklendirdi

VAN'da görev yapan 16 öğretmen, 240 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bahçe duvarlarını rengarenk boyadı. Öğretmenler, pazartesi günü ara tatilden dönecek olan öğrencilere, Öğretmenler Günü ardından sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Van kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki tarihi Hoşap Kalesi'nin yanında bulunan Şehit Sedat Kasap İmam Hatip Ortaokulu, öğretmenlerin çabaları sonucu güzel ve renkli bir görünüme kavuştu. Öğrenciler tatildeyken öğretmenler ve idareciler, kendi imkanlarıyla aldıkları boyalarla okulun 150 metrelik istinat duvarını renklendirdi. Okulun resim öğretmeni Tuğba Çeliktir'in çizimlerini yaptığı cami kubbesi, boyalı kalem, kitap okuyan, ağaçta elma toplayan ve balon uçuran çocuklar ile Türk bayrağı, 16 öğretmen ve idareci tarafından rengarenk boyandı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, BİR GÖNÜL VE SEVDA İŞİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, okulun istinat duvarını boyayarak geçiren fedakar öğretmenleri ziyaret edip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Tunç, okuldaki öğretmenlerin ara tatilde büyük bir fedakarlık yaparak okulun istinat duvarını rengarenk boyadığını belirterek,"Çocuklarımıza fiziki anlamda daha güzel bir eğitim-öğretim ortamı kazandırmak amacıyla ara tatillerini okulun duvarını boyamakla geçiriyorlar. Gerçekten öğretmenlik mesleği bir gönül, bir sevda ve bir vefa işi. Bu çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK

Okulun istinat duvarına çeşitli çizimler yapan resim öğretmeni Tuğba Çeliktir ise, 2,5 yıldır Güzelsu Mahallesi'ndeki okulda görev yaptığını belirterek, "Geçen yıl duvarımız inşa edildi. Bu sene de bu ara tatili fırsat bilip, duvarımızı güzelleştirmek istedik. Ben çizimleri yaptım. Çizimler hem okulumuza yakışır, hem de öğrencilerin ilgisini çekecek imajlar olsun istedik. Çizdikten sonra da sağ olsun tüm öğretmen arkadaşlarım çok güzel şekilde renklendirmeye çalıştılar. Duvarda Güzelsu yazısı, onun dışında renkli kalemler, ağaçlar ile eğitimde var olan tüm kavramları ele almaya çalıştık. Kitap okuyan bir çocuk, ya da kitap okumanın yararı üzerine imajımız mevcut. Resimlerin ara bölümlerine de İmam Hatip Ortaokulu'na yakışır, hadisler yazılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bile okulun duvarını boyayarak geçireceğiz. Tüm meslektaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum."dedi.

- Van