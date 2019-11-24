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Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası

Oltulu Öğretmenler 24 Öğretmenler günü dolayısıyla masa tenisi turnuvasında ter attılar.

24.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:38Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası
Oltulu Öğretmenler 24 Öğretmenler günü dolayısıyla masa tenisi turnuvasında ter attılar.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Oltu'da Öğretmenler arası Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya Oltu Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğü de ev sahipliği yaptı.

Ustaca hareketlere de sahne olan turnuvanın sonunda Cebrail Koçak birinci, Levent Aykurt ikinci ve Nihat Korku üçüncü oldu. Turnuva vesilesiyle bir araya gelen ve amatör olarak masa tenisi oynayan öğretmenler, yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını ifade ettiler. Masa tenisi turnuvalarının daha sık ve bir programa bağlı olarak yapılması gerektiği katılımcıların ortak temennisi oldu. - ERZURUM

Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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