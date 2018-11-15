Öğretmenler Arası Spor Etkinlikleri Start Aldı

Parke üzerindeki öğretmenlerin performansı, müsabakaları takip eden basketbol severlerden büyük alkış aldı.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle basketbol, tenis ve satranç branşlarında kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek olan öğretmenler arası spor etkinliklerinde heyecan 3x3 Salon Basketbolu Turnuvası ile başladı. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonun sembolik hava atışında katılımcı öğretmenleri; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Demir Sertpolat, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak yalnız bırakmadı.

SPOR ALANINDA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Turnuvanın açılış seremonisinde katılımcı öğretmenlere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alanında ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde değerli öğretmenlerimizle spor alanlarında buluşmak mutluluk verici. Başta Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere bizlere öğretmenlerimizi misafir etme fırsatı veren tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yıl boyunca resmi bayramlar ve önemli haftalar dolayısıyla düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarında öğrencilerimizi misafir ediyorduk. Bu kez öğrencilerimizin ustaları, antrenörleri, rol modelleri sahalarda seyir zevki yüksek müsabakalar izletecekler. Spor alanlarında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Öğretmenler arası 3x3 Salon Basketbol Turnuvası bu ilklerden biri. İnşallah bu organizasyonda paydaş kurumlarımızın desteği ile geleneksel hale getiririz. Turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Bu vesile ile şimdiden Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

MÜSABAKALARA KATILACAK TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM

Yerel yönetimlerin ve federasyon il temsilciliklerinin büyük desteği ile farklı branşlarda öğretmenlerle birlikte spor organizasyonlarını düzenlediklerini ifade eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nü günler öncesinde spor alanlarında kutluyor, değerli öğretmenlerimizle bu mecralarda bir araya geliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yerel yönetimlerimiz ve federasyon il temsilciliklerinin desteği ile kasım ayı sonuna kadar spor etkinlikleri büyük dinamizmle devam edecek. Ben tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Sağlıklı ve sakatlıklardan uzak bir organizasyon zinciri olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.