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Öğretmenler 'bilime' gönüllü oldu

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin 'Bilim Elçileri' eğitim programı başladı

09.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:33Öğretmenler 'bilime' gönüllü oldu

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden, 'nin en kapsamlı, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Bilim ve Teknoloji Merkezi, bilimi topluma yaymak, çocuk ve gençlere sevdirmek hedefiyle gerçekleştirdiği 'Bilim Elçileri' eğitim programı başladı.

Fen Bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik olarak düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonu start alan 4. dönem eğitim programına 27 gönüllü öğretmen katıldı. Eğitim programıyla adaylara Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki işleyiş, etkinlik ve atölye çalışmalarıyla bilim iletişimine yönelik bilgi ve teknikler aktarılıyor. Programa katılan adaylar, okul dışı ortamlarda farklı öğretim, yöntem ve teknikleri öğrenme fırsatı yakalıyor. Bilim Elçileri eğitim programına katılanlar ayrıca teknolojinin bilimi aktarmadaki rolünü kavrama ve farklı öğretim teknolojilerini bilimle bağdaştırmada, 21. yüzyıl becerilerini kavrayabilmenin temel taşları STEAM, bilimsel atölye, deney alanları, proje çalışmaları ve bilim gösterisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak. 10 hafta sürecek olan 'Bilim Elçisi' programını başarıyla bitiren adaylara, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 'Bilim Elçisi Sertifikası'verilece


Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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