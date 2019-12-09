Haberler » Güncel » Öğretmenler 'bilime' gönüllü oldu - Haber

Öğretmenler 'bilime' gönüllü oldu

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin bilimi topluma yaymak hedefiyle gerçekleştirdiği 'Bilim Elçileri' eğitim programı başladı.

09.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:36Öğretmenler 'bilime' gönüllü oldu
Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin bilimi topluma yaymak hedefiyle gerçekleştirdiği 'Bilim Elçileri' eğitim programı başladı.

Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik olarak düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonu start alan 4. dönem eğitim programına 27 gönüllü öğretmen katıldı. Eğitim programıyla adaylara Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki işleyiş ve atölye çalışmalarıyla bilim iletişimine yönelik bilgi ve teknikler aktarılıyor. Programa katılan adaylar, okul dışı ortamlarda farklı öğretim, yöntem ve teknikleri öğrenme fırsatı yakalıyor. Bilim elçileri eğitim programına katılanlar ayrıca teknolojinin bilimi aktarmadaki rolünü kavrama ve farklı öğretim teknolojilerini bilimle bağdaştırmada, 21. yüzyıl becerilerini kavrayabilmenin temel taşları STEAM, bilimsel atölye, deney alanları, proje çalışmaları ve bilim gösterisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak. 10 hafta sürecek olan 'Bilim Elçisi' programını başarıyla bitiren adaylara, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 'bilim elçisi sertifikası' verilecek. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:41 İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ "ÇAKARLI KORKU" YAKALANDI - Haber
17:41 Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı (OĞLUNUN CENAZESİNE... - Haber
17:40 ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI - Haber
17:40 FETÖ şüphelileri ve onlara yardım eden aileye gözaltı - Haber
17:40 Baki Can'ın desteksiz yürümesi için gerekli 100 bin lira toplandı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:45:26