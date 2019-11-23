Haberler » Güncel » Öğretmenler,çevre temizliği yapıp kitap okudu - Haber

Öğretmenler,çevre temizliği yapıp kitap okudu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğretmenler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü etkinliği sırasında temizlik yapıp ?Ben okuyorum, Gaziantep okuyor?

23.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:00Öğretmenler,çevre temizliği yapıp kitap okudu

'in İslahiye ilçesinde öğretmenler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü etkinliği sırasında temizlik yapıp  ?Ben okuyorum, Gaziantep okuyor? projesi kapsamında 20 dakika kitap okudu.

Cumhuriyet Ortaokulu müdürü, idarecileri ve 43 öğretmenin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliğinde öğretmenler yol güzargahı boyunca çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla çevre temizliği yaptılar. Etrafa rast gele atılmış poşet, plastik, cam, kağıt gibi çöpleri toplayarak farkındalık oluşturan öğretmenler yanlarında getirdikleri kitaplarıda 'Ben okuyorum,Gaziantep okuyor'projesi kapsamında 20 dakika kitap okuyarak kitabın her yerde okunabileceğine dikkat çektiler.Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şeyhmus Doğan, "Bugünkü etkinliğimizde Cumhuriyet Ortaokulu olarak birinci ara tatilde, 43 öğretmenimizle farkındalık oluşturmak amacıyla hem doğa yürüyüşü yaptık, hem temizlik yaptık hem kitap okuduk. Öğretmenlerimiz yanlarında getirdiği kitaplarımızla 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' projesi kapsamında 20 dakika kitap okudu. Bu etkinliğimizi hava koşullarının el vermesi halinde gruplar halinde öğrencilerimizinde katılımıyla devam edecek" dedi.



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Yargı paketinin getirdiği yenilikler 1 Ocak'tan itibaren hayata geçiyor
15:51 Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz
15:51 Köy çocuklarının ilk kez gördükleri drone karşısındaki sevinci gülümsetti
15:50 İstanbul'da 3 ayrı adreste çıkan yangın korkuttu
15:50 Aydın'da kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
15:49 /geniş haber/ Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 15:54:12