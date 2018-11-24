Öğretmenler Dart Turnuvasında Hünerlerini Sergiledi

Bilecik
'in Bozüyük
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, İlçe Spor Müdürlüğü ve Bozüyük Belediyesi'nin destekleri ve işbirliği ile Okullar Arası Öğretmenler Dart Turnuvası düzenlendi. Türkiye
Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan turnuvada 12 okul takımı ve 72 öğretmen hedefi vurmak için yarıştı. Turnuvanın ilk gününde grup eleme müsabakaları, ikinci gününde ise çeyrek, yarı ve final müsabakaları yapıldı.
Turnuva sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Bozüyük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Özgümüş, Bozüyük İlçe Spor Müdürü Rüştü Yıldırım ve Mehmet Akif Ersoy
Orta Okulu Müdürü Ahmet Kara
tarafından takdim edildi.
Turnuva sonunda Necip Fazıl Kısakürek
İlköğretim Okulu 1., Mehmet Akif Ersoy
Orta Okulu 2. ve Şeyh Edebali
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3. oldu. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:34