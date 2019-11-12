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Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Sivas'ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlenecek.

12.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:18Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle 'ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlenecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

Gençlik ve İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "24 Kasım öğretmenler günü dart turnuvası" yapılacak.

Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan dart turnuvasına bay-bayan öğretmenler katılarak kıyasıya mücadele edecek. 20 Kasım Çarşamba günü saat 09.30'da başlayacak olan turnuva aynı gün sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere ödül takdim edilecek. - SİVAS

Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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