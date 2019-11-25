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Öğretmenler dartta hünerlerini sergiledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Dart Turnuvasında, öğretmenler şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.

25.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:36Öğretmenler dartta hünerlerini sergiledi
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Dart Turnuvasında, öğretmenler şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Düzce Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan 24 Kasım Dart Turnuvasına 11 öğretmen katıldı. Yapılan turnuvada öğretmenler 1. olabilmek için hedef tahtasına oklarını attılar. Turnuva sonunda Beyciler Ortaokulu'dan Vahit Berk Polat birinci, Yeşiltepe Ortaokulundan Hasan Fidan ikinci, Atatürk Lisesi'nden Muhammet Onur Yıldırım üçüncü ve Osmangazi Ortaokulundan Şenol Sakallı dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Dart İl Temsilcisi Duygu Savaş Demirtaş takdim etti. - DÜZCE

Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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