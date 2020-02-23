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Öğretmenler "Deniz ve Doğa Okulu Kampı"nda buluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Deniz ve Doğa Okulu Kampı" açıldı.

23.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:34
'in ilçesinde "Deniz ve Doğa Okulu Kampı" açıldı.
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Talat Tabiat Çamlığında gerçekleştirilen kampa 45 öğretmen katıldı.
Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, kampın açılışında, kamp süresince öğretmenlere ilkyardım, temel kampçılık, çevre, doğa temelli eğitimlerin yanı sıra gece yön bulma, gökyüzü gözlem ve atölye çalışmaları alanlarında eğitim verileceğini söyledi.
Deniz ve Orman Okulu Koordinatörü Fahrettin Sunav ise kampın öğretmenlere deneyim sağladığını kaydetti.
Kampa katılan öğretmenler de bu tür etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.
Öğretmenler

Erdemli, Göktepe, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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