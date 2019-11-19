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Öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğretmenlere "Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında doğa eğitimi verildi.

19.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:28
'in ilçesinde öğretmenlere "Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında doğa eğitimi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye 23 öğretmen ve 15 eğitmen katıldı.
Proje kapsamında Talat Göktepe Çamlığı'nda düzenlenen kampa katılan öğretmenler doğadaki zorluklarla baş edebilme eğitimlerine katıldı.
Eğitime alan öğretmenlere katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, törende yaptığı konuşmada, kampa öncelikli olarak okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin alındığını belirtti.
Kampa katılan öğretmenlerin öğrencilerine doğa eğitimi verebileceğini ifade eden Açıkyörük, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimizin sadece doğayı gezmesini değil aynı zamanda doğayla baş başa kalmayı ve doğayı da öğrenmesini istiyoruz. Bu tür etkinlikle eğitimin sadece dört duvar arasında yapılamayacağını aynı zamanda doğada da yapılacağını öğretmenlerimiz gördüler ve birebir yaşadılar. 20 saatlik eğitim kampına katılan öğretmenler ailelerinden ayrı kalarak büyük bir fedakarlık gösterdi. Okullar ara tatiline girmesine rağmen geleceğimiz çocuklarımızın eğitimlerine daha güzel katkı sunmak için tatilinizden fedakarlık yaptınız hepinize teşekkür ediyorum."
Öğretmenler

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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