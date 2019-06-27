Öğretmenler, doğa harikası Çatak Kanyonunda 7 kilometre yürüdü

Türkiye'nin ve Kastamonu'nun doğa harikası olarak tanımladığı Çatak Kanyonu'nda öğretmenler, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için 7 kilometre doğa yürüyüşü yaptı.



Azdavay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Azdavay Belediyesi tarafından ilçede görev yapan öğretmenler, yılın stresini Çatak Kanyonu bölgesinde yaklaşık 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yaparak attı.



Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde görev yapan yaklaşık 60 öğretmen, Azdavay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Azdavay Belediyesi'nin müşterek düzenlediği doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Yılın stres ve yorgunluğunu Azdavay Çatak Kanyonunda yaklaşık 7 kilometre doğa yürüyüşü yaparak atan öğretmenler, aynı zamanda yürüyüşün ardından piknikte yaptı.



Azdavay Çatak Kanyonu bölgesinde 7 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çatak Kanyonu çıkışındaki Nalbantoğlu Mahallesinde toplanan öğretmenler, burada Azdavay Belediyesi tarafından ikram edilen pikniğe de katıldı.



"Öğretmenlerimizle birlikte doğa yürüyüşü yaptık"



Azdavay İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Barış Tepecik, "2018-2019 eğitim öğretim yaz dönemi çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının emriyle doğa yürüyüşü ve oryantiring faaliyetini Çatak Kanyonunda başladık ve Nalbantoğlu Mahallesinde sona erdirdik. Bu mesleki çalışmalarda bizlere destek olan Azdavay Belediye Başkanımız Osman Nuri Civelek'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Yürüyüşe katılan öğretmenlerimize ayaklarına sağlık diyorum" dedi.



"Çatak Kanyonu içerisinde 6,5 kilometrelik yürüyüş için kaya patika yol yapılacak"



Azdavay Çatak Kanyonundaki yürüyüşün ardından çıkış noktası olan Nalbantoğlu Mahallesine ulaştıklarını söyleyen Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ise, "Çatak Kanyonu ile Nalbantoğlu Mahallesi arasındaki mesafe 6,5 kilometre uzunluğunda. Azdavay Belediyesi olarak yıllardan beri en önemli projelerimizden bir tanesi olan Çatak Kanyonu içerisinde 6,5 kilometreyi kaya patika yol yapmaktır. Azdavay'da Çatak Kanyonunda inşallah bu yol yapıldıktan sonra 6,5 kilometreyi ziyaretçiler yürüyecek. Çatak Kanyonu içerisinde yapılan yürüyüşün sonunda Nalbantoğlu Mahallesindeki eko-turizm yerine ulaşacaklar" diye konuştu.



"Azdavay'da doğa yürüyüşüne 60 öğretmen katıldı"



Pınarbaşı ve Azdavay bölgesinde bulunan Çatak Kanyonu'nun, yörenin en güzel kanyonları başında geldiğini ifade eden Başkan Civelek, "Bugünde öğretmenlerimizle birlikte Çatak Kanyonu içerisinde yürüdük ve Nalbantoğlu Mahallesindeki çıkış noktasına ulaştık. Bu doğa yürüyüşüne yaklaşık 60 öğretmenimiz katıldı. Seminer döneminde bölgemizin en büyük değerlerinden bir tanesi olan Çatak Kanyonunda cam terasın 500 metre doğusundan yürüyüşe başlayarak yaklaşık 6,5 kilometre yürüyerek Nalbantoğlu Mahallesindeki çıkışına kadar yürüdük. İnşallah ikinci projemiz de 2,5 yıl içerisinde gerçekleşecek" şeklinde konuştu.



Civelek, şöyle konuştu: "Bu projede tamamlandığında Azdavay'dan Çatak Kanyonu içerisine girip çıkışı olan Nalbantoğlu Mahallesine kadar 6,5 kilometre uzunluğunda kaya patika yolu yapılacak. İsteyen ziyaretçilerimiz kanyon içerisinde yürüyecek, isteyen ziyaretçilerimiz doğan orman içerisine yürüyüş yaparak Nalbantoğlu Mahallesine buluşmuş olacağız."



Azdavay'da Nalbantoğlu Mahallesi'nin, Azdavay'ın doğa turizminin en önemli merkezlerinden birisi olacağına inandığını belirten Civelek, şunları kaydetti: "Bu anlamda hedefimiz olan Azdavay, doğa turizminde marka şehir olacaktır diyoruz. Bu hedefimize ulaşmadaki en büyük arzumuz da doğa harikası olana Çatak Kanyonu'ndaki cam teras ve diğeri de kanyon içerisinde yürünecek olan kaya patika yolu olacaktır. Bu sayede cam terasa gelen ziyaretçilerimiz, cam terası gezdikten sonra buradan yürüyüşe başlayarak kanyon içerisine de yürüyüş yapabilecekler ve Nalbantoğlu Mahallesinden kanyon içerisinden çıkabilecekler. Ben katkılarından dolayı öğretmenlerimize ve Azdavay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz inanıyorum ki bu yürüyüşü kendi illerinde, yaşadıkları şehirlerde anlatacaklar ve ilçemizin turizmine de katkı sağlayacaklardır." - KASTAMONU

Kaynak: İHA