Öğretmenler Doğa Yürüyüşünde Buluştu

İstanbul
'da görev yapan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi.
Doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler, Anadoluhisarı Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde toplandı. Beykoz
İlçe Eğitim Müdürü Kazım Bozbay'ın da öğretmenlere eşlik ettiği yürüyüş, Sabancı Öğretmen Evi'nde sona erdi.
Yürüyüşe katılan öğretmenler daha sonra burada kahvaltı etti. Kahvaltıya, İstanbul İl Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı. Levent Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, günün en özel öğününün kahvaltı olduğunu, pazar kahvaltısının ise daha da anlamlı geldiğini söyledi.
Etkinliğe katılan öğretmenlerin en özel sabahını kendileriyle paylaştığı için teşekkür eden Yazıcı, bir aile olarak birlikte kahvaltı yapma imkanı bulduklarını dile getirdi.
Yazıcı, bütün eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de şimdiden kutladığını ifade ederek, "Bugün Öğretmenler Günü haftası etkinliklerimizin ilkini gerçekleştirdik. Aslında siz yürüyüşünüz ile haftaya yön vermiş oldunuz. Öğretmenler Günü haftasının başladığını herkese duyurdunuz. İnşallah, bu hafta içerisinde birçok etkinlikte beraber olacağız." dedi.
Beykoz İlçe Eğitim Müdürü Kazım Bozbay da eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Öğretmenler Günü etkinliklerimizi birçok ilçemizde organize ediyor. Beykoz'umuza da bu güzel etkinlik düştü. Etkinliğimizin ilk buradan başlamış olması dolayısıyla Beykoz olarak mutlu olduk." diye konuştu.
Etkinlik, müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkılarla sona erdi.
Beykoz,İstanbul
18 Kasım 2018 Pazar 16:18