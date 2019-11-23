Haberler » Güncel » Öğretmenler doğa yürüyüşünde çevre temizliği yaptı - Haber

Öğretmenler doğa yürüyüşünde çevre temizliği yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler farkındalık oluşturabilmek için çevre temizliği yaptı.

23.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:58Öğretmenler doğa yürüyüşünde çevre temizliği yaptı
'in İslahiye ilçesinde, doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler farkındalık oluşturabilmek için çevre temizliği yaptı.
İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şeyhmuz Doğan koordinesinde ilçedeki görev yapan 43 öğretmen, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüş sırasında öğretmenler, atılan çöpleri toplayarak çevre temizliğine dikkat çekti.

Okul Müdürü Doğan, doğa yürüyüşüyle birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için etrafa atılan çöpleri topladıklarını belirtti.
Gaziantep Valiliği'nce başlattığı "Ben okuyorum, Gaziantep Okuyor" kampanyasına da destek verdiklerini aktaran Doğan, bu kapsamda gittikleri yerlerde 20 dakikalık kitap okuma etkinliği yaptıklarını söyledi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı
13:44 "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı
13:43 DHA YURT BÜLTENİ-8
13:42 Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı
13:41 Jülide İskenderoğlu'ndan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 13:46:03