Öğretmenler "Dostum" ile Doğayla Buluştu

İnegöl
Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede doğa yürüyüşü düzenlendi.
İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi önünde toplanan öğretmenler, 8 kilometrelik Babasultan-Akıncılar- Yeniceköy
parkuru için buradan otobüslerle yola çıktı.
Babasultan köyünde araçlardan inilerek yürüyüşe başlanırken, önce Geyikli
Baba türbesi ziyaret edildi.
Ardınlar Akıncılar Mahallesi'ne doğru yürüyüşe başlandı.
Babasultan ile Akıncılar arasındaki 3 kilometrelik yolu 45 dakikada yürüyen ekip, sonbaharın sunduğu renk cümbüşünü doyasıya izleme imkanı buldu. Akıncılar Mahallesi'nde verilen 20 dakikalık mola sonrası Yenice mevkisine doğru harekete geçildi.
Yeniceköy Mahallesinde DOSTUM merkezine ulaşan grup, burada yürüyüşü tamamladı.
Merkeze varışta öğretmenler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla da bir pankart açtı.
Akıncılar,İnegöl