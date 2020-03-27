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Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilere kitap hediye etti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğretmenler, ilçe merkezi ve köylerde ev ev dolaşarak "Gelecek İçin Sağlıklı Yol; Kitabını Oku Evinde Ol" sloganı ile öğrencilerine kitap hediye etti.

27.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:27
Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilere kitap hediye etti
Ağrı 'nın Diyadin ilçesinde öğretmenler, ilçe merkezi ve köylerde ev ev dolaşarak "Gelecek İçin Sağlıklı Yol; Kitabını Oku Evinde Ol" sloganı ile öğrencilerine kitap hediye etti.

İlçede Kaymakam Hasan Doğan'ın öncülüğünde, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında okulların 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak olmasından dolayı, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin, öğrenciler ile beraber olduğunu hissettirmek ve öğrenci motivasyonu yüksek tutmak amacıyla "Gelecek İçin Sağlıklı Yol; Kitabını Oku Evinde Ol" sloganı ile çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında toplanan kitapları hediye paketleri haline getiren öğretmenler, ilçe merkezi ve bağlı köylerde ev ev dolaşarak öğrencilerine hediye etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyadin, Ağrı, Güncel

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