Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen bilgilendirme programında öğretmenlere seslenen Şahin, bu şehrin 1/100.000 ve 1/25.000'lik planlamasını meclisten çıkardıklarını belirtti.

Başkan Şahin, "Bizim yerimize gelen torunlarımız, 'hayırla yad edip iyi ki bu planı yapmışlar' diyecekler. Geçmişin hatalarından ders çıkarıp, gelecekte bu hataların tekrarlanmaması için çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında yeni bir alışveriş merkezi, yeni bir yeşil alan, yeni bir organize sanayi nerede kurulacak hepsini belirledik. Artık, nerede bir üretim merkezi varsa orada yaşam merkezi olması gerektiğini gösteren bir şehircilik anlayışı olacak. Maalesef 70'li yıllarda hızlı sanayiye geçmişiz, en büyük gücümüz 'sanayimiz' diyoruz, ama şehirleşmeyi de beraberinde götüremeyince bugün karşımıza çıkan sorunlar doğuyor. Planlamayı yaparken imar master planıyla ulaşım master planını yaptık. İkisi ikiz kardeş gibidir. İkisini birden yönetemezsek, bugün yaşadığımız birçok sorunu yaşıyoruz. Bu tür sorunları gelecekte yaşanmasını istemiyorsak hazırladığımız plana sadık kalmak gerek" dedi.

KONUTLAR 8 MİLYON METREKARELİK ALANA KURULACAK

Şahin, şunları bildirdi: "Geneyik bölgesinde yapılacak yaşam alanının eğer bakanlıktan gelen güçlü ilişkilerim ve cumhurbaşkanımız olmasa bu projeyi 2 senede yapmamız mümkün olmayacaktı. Kuzey Şehir'de 5.5 milyon ve Geneyik'te 8 milyon metrekarelik alanı, TOKİ'ye devretmiş durumdayız. Bu alanlarda bütün sosyal imkanları, insan için ne lazımsa hepsini sağladık. Şehrimizin doğusunda ise Bayramlı Yaşam Alanını kuruyoruz. Küçük sanayiye hitap edecek projede olgunlaşmaya başladı. Polislerimizle beraber sizlere de ucuz konut sahibi olabilmeniz için çalışmalarda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız manifestoda 'çevreyle uyumlu, akıllı ve değer katan şehir' fikrini vurguladı. İşte bizde tam bunu yapıyoruz. Bu şehir ülkeye değer katan bir şehir ama kendi içinde de değerler üretmesi lazım."

EĞİTİM YATIRIMLARINA DEĞİNDİ

Gaziantep'e 1,5 katrilyon değerinde 4 bin derslik yapılacağını aktaran Başkan Fatma Şahin, "Ama bir 4 bin dersliğe daha ihtiyacımız var. Milli Eğitim Bakanımıza durumumuzu anlattık. Çocuklarımızı fikren, zikren ve bedenen geleceğe hazırlamamız lazım, bu altyapı meselesidir. Her okulda amatör spor kulüpleri kurduk. İlk toplantımızı da beden eğitim öğretmenlerimizle yaptık. Bu bir duruştur, öncelemedir, geleceğe ve çocuklara dair bir umudumuz, bir iddiamız var. 380 okulda onarıma girdik. Yüzme havuzları ve spor salonları yapıyoruz, çocuklarımız yeşil alanda nefes alacak. 10'unu valilik, 13'ünü biz yapacağız toplam 23 spor tesisine tam 127 trilyonluk bir yatırım. İhaleyi biz yaptığımız için bu işlere çok hızlı gireceğiz. Toplu yapıyoruz, parayı Gençlik ve Spor Bakanlığı İddia'dan ve Spor Toto'dan gönderiyor. 6 ay sonra butik butik erişilebilir havuzlar yapacağız, mahalleye uygun spor alanları oluşturacağız. Bu havuzlar tamamladığımızda çocukların bakışı, annelerimizin vizyonu değişecek. Huzur kentinde, genç şehirde, üretim şehrinde, çocuklarımızı yarınlara hazırlamamız için öğretmenlerimizin mutluğunu önemli buluyorum" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Güney Şehir yeni yaşam alanı projesine dönük bilgiler vererek, "Şehrin güney alanında yer alan imar planları hazırlandı,yol açma çalışmalarına başlanan Geneyik Bölgesi yaşam merkezi haline gelecek. 140 bin kişinin yaşayacağı 35 bin konutluk Geneyik bölgesi için 55 kilometrelik proje hazırlandı. Bu projeyle öğretmenler, kira öder gibi ev sahibi olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler