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Öğretmenler, evlerinde sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske yapıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor.

28.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:16
Mardin 'in Midyat ilçesinde Midyat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor.
BİLSEM Müdürü Ramazan Arslan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını başladıktan sonra sağlık çalışanlarına yardımcı olabilmek için onları koruyabilecek maske üretmeye karar verdiklerini söyledi.
Öğretmenlerin evlerinde maske yapmaya başladığını kaydeden Arslan, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olabilmek ve üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla makinelerimizi ev ortamına taşıdık. Üretimi, sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizden bilgi alarak, onların direktifleriyle yapmaya çalıştık." dedi.
Arslan, maskelerin Midyat Devlet Hastanesinde kullanılacağını bildirdi.
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Öğretmenler, evlerinde sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske yapıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Midyat, Kültür Sanat

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Öğretmenler, evlerinde sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske yapıyor

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