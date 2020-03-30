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Öğretmenler evlerinde yüz koruyucu siperlik üretiyor

Adıyaman İnovasyon Merkezinin öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için evlerinde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

30.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:14
Adıyaman İnovasyon Merkezinin öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için evlerinde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Görevli 9 öğretmenden biri merkezde, diğer sekizi ise evinde 3D yazıcılarla sağlık çalışanlarına destek oluyor.
Öğretmenler tarafından üretilen siperlikler hazır olduğunda bir araçla evlerden toplanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını başladıktan sonra sağlık çalışanlarına yardımcı olabilmek için harekete geçtiklerini belirterek, siperliklerin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli personele ulaştırılacağını söyledi.
İnovasyon merkezi öğretmenlerinden Hamza Geyik de 3D yazıcıların öğretmenlerin evlerinde de üretime devam ettiğini anlatarak, "Her öğretmen ürettiği ürünün bilgisini de internet ortamında sisteme giriş yapıyor. Hafta sonu başladık ve şu ana kadar 90 adet yaptık." dedi.
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Öğretmenler evlerinde yüz koruyucu siperlik üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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Öğretmenler evlerinde yüz koruyucu siperlik üretiyor
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